Опасное шоу жителя Семея в Астане привлекло внимание полиции

Жителя Семея привлекли к ответственности за опасное шоу на мосту Арыс в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, молодой человек, разгуливавший по проезжей части вместе с пассажирами, не только нарушил ПДД, но и выложил видео в соцсети. Однако "слава" в интернете не спасла его от наказания.

"По возвращении в родной город водитель Lada Priora был привлечен к ответственности сразу по трем статьям КоАП РК: незаконное переоборудование транспортного средства, переход дороги в неположенном месте, нарушение правил остановки транспортного средства. Ответственности не избежали и пассажиры, которые рискованно разгуливали по мосту. Полиция напоминает: дорога – не место для шоу! Берегите свою жизнь и не создавайте угрозу для окружающих!" – отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что экстремал на велосипеде спустился по лыжной трассе Шымбулака со скоростью 100 км/час.