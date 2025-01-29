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События

Экстремал на велосипеде спустился по лыжной трассе Шымбулака со скоростью 100 км/час

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, катания на лыжах, сноуборде, горный курорт, катания на Шымбулаке, катания на Чимбулаке, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 15:27 Фото: shymbulak.com
Казахстанский экстрим-блогер Сакен Кагаров порадовал новым, захватывающим дух, экстремальным видео, сообщает Zakon.kz.

Известный своими трюками мужчина в этот раз снял на экшн-камеру спуск по трассе горнолыжного комплекса "Шымбулак". Скорость на спидометре показала максимально 99 км/час.

"100 км/ч – Мой спуск на горном курорте Шымбулак", – подписал он видео.

Подписчики по достоинству оценили видео:

  • КЕРЕМЕТ БАЛАМ, АМАН БОЛ.
  • Сильно.
  • Amazing.
  • Это очень захватывающее видео.
  • Топ.

Отметим, что видео, где он спускался на велосипеде по лестнице здоровья на Медеу, расколола подписчиков на два лагеря. Одни выражали восхищение, а другие возмутились этой поездкой.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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