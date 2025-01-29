Экстремал на велосипеде спустился по лыжной трассе Шымбулака со скоростью 100 км/час

Казахстанский экстрим-блогер Сакен Кагаров порадовал новым, захватывающим дух, экстремальным видео, сообщает Zakon.kz.

Известный своими трюками мужчина в этот раз снял на экшн-камеру спуск по трассе горнолыжного комплекса "Шымбулак". Скорость на спидометре показала максимально 99 км/час.

"100 км/ч – Мой спуск на горном курорте Шымбулак", – подписал он видео.

Подписчики по достоинству оценили видео:

КЕРЕМЕТ БАЛАМ, АМАН БОЛ.

Сильно.

Amazing.

Это очень захватывающее видео.

Топ.

Отметим, что видео, где он спускался на велосипеде по лестнице здоровья на Медеу, расколола подписчиков на два лагеря. Одни выражали восхищение, а другие возмутились этой поездкой.