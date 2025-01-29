Экстремал на велосипеде спустился по лыжной трассе Шымбулака со скоростью 100 км/час
Фото: shymbulak.com
Казахстанский экстрим-блогер Сакен Кагаров порадовал новым, захватывающим дух, экстремальным видео, сообщает Zakon.kz.
Известный своими трюками мужчина в этот раз снял на экшн-камеру спуск по трассе горнолыжного комплекса "Шымбулак". Скорость на спидометре показала максимально 99 км/час.
"100 км/ч – Мой спуск на горном курорте Шымбулак", – подписал он видео.
Подписчики по достоинству оценили видео:
- КЕРЕМЕТ БАЛАМ, АМАН БОЛ.
- Сильно.
- Amazing.
- Это очень захватывающее видео.
- Топ.
Отметим, что видео, где он спускался на велосипеде по лестнице здоровья на Медеу, расколола подписчиков на два лагеря. Одни выражали восхищение, а другие возмутились этой поездкой.
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