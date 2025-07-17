В Астане перекрыли дорогу под одним из мостов

В Астане ремонтируют дорогу под мостом Арыс, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим с 16 по 20 июля на указанном участке полностью перекрыто движение. Об этом сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в сообщении.

Фото: акимат Астаны

Кроме того, с 15 июля по 16 октября в Астане частично перекрыли участок по проспекту Кабанбай батыра, от проспекта Улы Дала в направлении улицы Бухар жырау.