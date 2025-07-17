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События

В Астане перекрыли дорогу под одним из мостов

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 10:41 Фото: Zakon.kz
В Астане ремонтируют дорогу под мостом Арыс, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим с 16 по 20 июля на указанном участке полностью перекрыто движение. Об этом сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в сообщении.

Фото: акимат Астаны

Кроме того, с 15 июля по 16 октября в Астане частично перекрыли участок по проспекту Кабанбай батыра, от проспекта Улы Дала в направлении улицы Бухар жырау.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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