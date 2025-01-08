Трехлетнего малыша с запиской бросили на старом вокзале Астаны

Фото: freepik

В Сети распространилась информация о том, что трехлетнего мальчика с запиской в кармане нашли на старом вокзале Астаны, сообщает Zakon.kz.

Сообщалось, что ребенка на вокзале оставила мать. Эту информацию подтвердили Zakon.kz в пресс-службе ДП на транспорте.

"Линейным управлением полиции на станции Астана начато досудебное расследование по факту оставления в опасности несовершеннолетнего. В настоящее время найденный ребенок в профилактических целях помещен в медицинское учреждение. Полицейскими ведутся поиски его матери", – рассказали в ведомстве. Ранее сообщалось о другом инциденте. 13 декабря с запиской и пакетом вещей обнаружили ребенка на остановке в Рудном.

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