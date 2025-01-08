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Общество

Трехлетнего малыша с запиской бросили на старом вокзале Астаны

Дети, ребенок плачет, детский сад, дошкольный возраст, абьюз, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 18:47 Фото: freepik
В Сети распространилась информация о том, что трехлетнего мальчика с запиской в кармане нашли на старом вокзале Астаны, сообщает Zakon.kz.

Сообщалось, что ребенка на вокзале оставила мать. Эту информацию подтвердили Zakon.kz в пресс-службе ДП на транспорте. 


"Линейным управлением полиции на станции Астана начато досудебное расследование по факту оставления в опасности несовершеннолетнего. В настоящее время найденный ребенок в профилактических целях помещен в медицинское учреждение. Полицейскими ведутся поиски его матери", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 13 декабря с запиской и пакетом вещей обнаружили ребенка на остановке в Рудном. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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