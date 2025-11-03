"Отдал деньги бывшему мужу": необычное дело о продаже машины рассмотрели в Астане

Астанчанка продала машину, но вынуждена была обратиться в суд из-за не полученных от покупателя денег, сообщает Zakon.kz.

В Межрайонном суде по гражданским делам Астаны 3 ноября 2025 года рассказали, что в марте 2024 года между истцом и ответчиком был заключен договор о купле-продаже транспортного средства.

"Согласно условиям сделки, стоимость автомобиля составила 10,5 млн тенге, из которых 3,5 млн тенге были оплачены до момента подписания сделки, а оставшиеся 7 млн тенге подлежали выплате до 21 мая 2024 года. В связи с неисполнением обязательства Х. обратилась в межрайонный суд по гражданским делам Астаны с иском о взыскании задолженности, неустойки и понесенных судебных расходов", – сказано в сообщении.

При этом покупатель заявил, что полностью рассчитался по договору, отдав деньги через бывшего мужа женщины, с которым, по его утверждению, была устная договоренность о расчетах.

"Во время судебного разбирательства установлено, что переводы денег от третьего лица не содержали указания "на оплату автомобиля", а юридически значимые отношения, подтверждающие обязанность этого лица производить расчеты за ответчика, отсутствовали. При этом письменные доказательства, подтверждающие наличие соглашения о передаче обязательств на иное лицо, в материалы дела не представлены. Суд пришел к выводу, что договор купли-продажи является действующим и подлежит исполнению, факт передачи автомобиля подтвержден, однако доказательства исполнения ответчиком обязательства по оплате оставшейся суммы отсутствуют", – сообщили в суде.

Таким образом, суд взыскал с покупателя в пользу продавца долг по договору купли-продажи в размере 7 млн тенге и неустойку, а также судебные расходы.

Решение суда вступило в законную силу и исполнено ответчиком добровольно.

