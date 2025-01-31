Пожар разгорелся в мебельном цехе в Астане

Столичные огнеборцы потушили возгорание на цокольном этаже мебельного цеха в районе Сарыарка по проспекту Республики, сообщает Zakon.kz.

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу около 80 человек. Затем спасатели экстренно эвакуировали 21 человека, из них 11 детей.

"По уточненным данным, в районе Сарыарка по проспекту Республики в цокольном помещении 5-этажного жилого дома произошло загорание кладовой в мебельном цехе. Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м", – рассказали в министерстве.

Данных о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в Алматы. В Алмалинском районе по улице Ауэзова загорелись кровля и мансарды двухэтажного административного здания. Предполагалось, что горело охранное агентство.