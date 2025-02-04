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Происшествия

Пожар вспыхнул в 14-этажном жилом доме в Астане

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 23:09 Фото: pixabay
Столичные огнеборцы потушили возгорание в квартире на 11 этаже 14-этажного жилого дома в районе Алматы по улице Ж. Жирентаева, сообщает Zakon.kz.

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу 11 человек.

"В тушении задействовано порядка 29 человек личного состава и шесть единиц техники ДЧС. Работают два звена газодымозащитной службы".Пресс-служба МЧС РК

Силами МЧС пожар полностью потушен.

"По уточненным данным произошло загорание домашних вещей и мебели в квартире на 11 этаже на площади 25 кв. м. На месте пожара работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС", – заявили в министерстве.

За 4 февраля это третий пожар. Ранее в Алматы горел крупный мебельный магазин рядом с Mega. До этого спасатели выехали в Турксибский район тушить цех по сборке комплектующих для пластиковых окон.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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