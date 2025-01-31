Беременную женщину спасатели экстренно доставили в Жезказган
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На пульт 112 поступило сообщение о том, что на автодороге республиканского значения Жезказған – Петропавловск вблизи села Коргасын Улытауской области требуется помощь в транспортировке беременной женщины, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в МЧС РК, спасатели оперативно доставили ее на высокопроходимой технике в больницу Жезказгана.
Женщина поблагодарила за помощь.
В министерстве призвали в случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.
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