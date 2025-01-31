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Происшествия

Беременную женщину спасатели экстренно доставили в Жезказган

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 20:38 Фото: скриншот видео
На пульт 112 поступило сообщение о том, что на автодороге республиканского значения Жезказған – Петропавловск вблизи села Коргасын Улытауской области требуется помощь в транспортировке беременной женщины, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, спасатели оперативно доставили ее на высокопроходимой технике в больницу Жезказгана.

Женщина поблагодарила за помощь.

В министерстве призвали в случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.

Ранее рыбак после захода солнца потерялся на берегу озера Алаколь. Спасателям удалось его найти.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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