Офисное помещение горело в Караганде

Контейнер, переоборудованный под офисное помещение, загорелся в Караганде, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Караганды рассказали, что пожар произошел по улице Дюсембекова во дворе строящегося жилого комплекса. Горел контейнер, переоборудованный под офисное помещение.

"Пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали огонь и не дали ему распространиться на соседний контейнер. Пострадавших нет, причина устанавливается", – отметили в ведомстве.

Огнеборцы просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Фото: ДЧС Караганды

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