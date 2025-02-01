Офисное помещение горело в Караганде
Фото: ДЧС Караганды
Контейнер, переоборудованный под офисное помещение, загорелся в Караганде, сообщает Zakon.kz.
В ДЧС Караганды рассказали, что пожар произошел по улице Дюсембекова во дворе строящегося жилого комплекса. Горел контейнер, переоборудованный под офисное помещение.
"Пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали огонь и не дали ему распространиться на соседний контейнер. Пострадавших нет, причина устанавливается", – отметили в ведомстве.
Огнеборцы просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Фото: ДЧС Караганды
Пожарные спасли мужчину и предотвратили взрыв в Абае.
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