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Происшествия

Пожарные спасли мужчину и предотвратили взрыв в Абае

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 00:44 Фото: скриншот видео
В городе Абае Карагандинской области произошел пожар в двухквартирном частном жилом доме с переходом огня на хозяйственную постройку, сообщает Zakon.kz.

Во время тушения пожара спасателями МЧС спасена 53-летняя женщина. Ее передали бригаде скорой медицинской помощи.

"Кроме того, в результате пожара госпитализирован в центральную больницу хозяин квартиры 1971 года рождения. Также, огнеборцы из двух квартир вынесли два газовых баллона объемами 27 л", – заявили в министерстве.

Отмечается, что пожар потушили на площади 80 кв. м

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в мебельном цехе в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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