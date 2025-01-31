Пожарные спасли мужчину и предотвратили взрыв в Абае

В городе Абае Карагандинской области произошел пожар в двухквартирном частном жилом доме с переходом огня на хозяйственную постройку, сообщает Zakon.kz.

Во время тушения пожара спасателями МЧС спасена 53-летняя женщина. Ее передали бригаде скорой медицинской помощи.

"Кроме того, в результате пожара госпитализирован в центральную больницу хозяин квартиры 1971 года рождения. Также, огнеборцы из двух квартир вынесли два газовых баллона объемами 27 л", – заявили в министерстве.

Отмечается, что пожар потушили на площади 80 кв. м



МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в мебельном цехе в Астане.