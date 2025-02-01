Гражданина Узбекистана, сбежавшего от правосудия, задержали в Актюбинской области

Иностранца, который был объявлен в международный розыск, задержали в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что гражданина Узбекистана заметили на железнодорожном пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области. Выяснилось, что он объявлен в розыск Национальным центральным бюро Интерпола МВД Молдовы за незаконную перевозку наркотических средств.

"В 2013 году подозреваемый вместе с другими лицами организовал международную поставку наркотических веществ. При попытке въезда в Молдову у него было обнаружено 46 граммов героина", – пояснили стражи порядка.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Казахстане находят лишь каждого второго беглеца, объявленного в розыск.