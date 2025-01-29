В Минэнерго рассказали, зачем повышают цены на бензин в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 29 января 2025 года в Мажилисе озвучил, что основная цель повышения цены на бензин – это обеспечение внутреннего рынка собственными нефтепродуктами, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ уточнили: если Казахстан производит дешевый бензин и дизель, но ориентируется на цены в других странах, не проще ли установить разную стоимость для иностранцев и казахстанцев?
"Мы повышаем цену не ради определенных государств. Есть целый ряд причин, о которых говорилось уже множество раз: организация инфраструктуры, создание благоприятных условий для добычи нефти в Казахстане, обеспечение внутреннего рынка нефтью, создание рабочих мест и развитие новых нефтеперерабатывающих производств. Все это требует справедливого возврата инвестиций. Такие планы существуют, и это часть программы, направленной на реализацию этих целей", – дополнил министр.
Он подчеркнул, что в приоритете – обеспечение внутреннего рынка собственными нефтепродуктами.
Ранее министр назвал размер первого повышения стоимости бензина в Казахстане.
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