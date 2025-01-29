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Общество

В Минэнерго рассказали, зачем повышают цены на бензин в Казахстане

Повышение цен на бензин в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 17:47 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 29 января 2025 года в Мажилисе озвучил, что основная цель повышения цены на бензин – это обеспечение внутреннего рынка собственными нефтепродуктами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили: если Казахстан производит дешевый бензин и дизель, но ориентируется на цены в других странах, не проще ли установить разную стоимость для иностранцев и казахстанцев?

"Мы повышаем цену не ради определенных государств. Есть целый ряд причин, о которых говорилось уже множество раз: организация инфраструктуры, создание благоприятных условий для добычи нефти в Казахстане, обеспечение внутреннего рынка нефтью, создание рабочих мест и развитие новых нефтеперерабатывающих производств. Все это требует справедливого возврата инвестиций. Такие планы существуют, и это часть программы, направленной на реализацию этих целей", – дополнил министр. 

Он подчеркнул, что в приоритете – обеспечение внутреннего рынка собственными нефтепродуктами. 

Ранее министр назвал размер первого повышения стоимости бензина в Казахстане. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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