В Минэнерго рассказали, зачем повышают цены на бензин в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 29 января 2025 года в Мажилисе озвучил, что основная цель повышения цены на бензин – это обеспечение внутреннего рынка собственными нефтепродуктами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили: если Казахстан производит дешевый бензин и дизель, но ориентируется на цены в других странах, не проще ли установить разную стоимость для иностранцев и казахстанцев?



"Мы повышаем цену не ради определенных государств. Есть целый ряд причин, о которых говорилось уже множество раз: организация инфраструктуры, создание благоприятных условий для добычи нефти в Казахстане, обеспечение внутреннего рынка нефтью, создание рабочих мест и развитие новых нефтеперерабатывающих производств. Все это требует справедливого возврата инвестиций. Такие планы существуют, и это часть программы, направленной на реализацию этих целей", – дополнил министр.

Он подчеркнул, что в приоритете – обеспечение внутреннего рынка собственными нефтепродуктами.

Ранее министр назвал размер первого повышения стоимости бензина в Казахстане.

