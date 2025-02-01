Пожар вспыхнул в гостинице в Алматы

Фото: скриншот видео

1 февраля на пульт 112 поступило заявление о том, что в одной из гостиниц в центре города Алматы по улице Богенбай батыра Медеуского района разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.

По прибытии пожарными установлено, что задымление происходит в подвальном помещении трехэтажной гостиницы. "Персонал успел вывести посетителей из помещения. Для определения очага возгорания была проведена разведка и введены пожарные стволы. Принятыми мерами загорание в парильном помещении на 8 кв. м локализовано за 16 минут с момента прибытия и затем полностью ликвидировано", – говорится в сообщении. На месте пожара был организован обогрев для посетителей. Ранее сообщалось, что офисное помещение горело в Караганде.

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