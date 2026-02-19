Пожар вспыхнул на складе в Есике
Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт 112 Алматинской области поступило сообщение пожаре в одноэтажном складе в Енбекшиказахском районе города Есика, сообщает Zakon.kz.
По прибытии пожарные установили горение кровельного битума в потолочном перекрытии склада.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пожар полностью ликвидирован".Пресс-служба МЧС РК
Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал. Владелец склада выразил благодарность спасателям.
Ранее сообщалось, что авария в Шымкенте спровоцировала взрыв и пожар на газовом объекте.
