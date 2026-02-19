#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Происшествия

Пожар вспыхнул на складе в Есике

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 01:08 Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт 112 Алматинской области поступило сообщение пожаре в одноэтажном складе в Енбекшиказахском районе города Есика, сообщает Zakon.kz.

По прибытии пожарные установили горение кровельного битума в потолочном перекрытии склада.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пожар полностью ликвидирован".Пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал. Владелец склада выразил благодарность спасателям.

Ранее сообщалось, что авария в Шымкенте спровоцировала взрыв и пожар на газовом объекте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Мощный пожар частично обрушил кровлю на складе в Туркестанской области
22:30, 24 августа 2025
Мощный пожар частично обрушил кровлю на складе в Туркестанской области
Мощный пожар охватил билборды, павильоны и торговые дома в Есике
11:01, 24 декабря 2023
Мощный пожар охватил билборды, павильоны и торговые дома в Есике
Жители Есика избрали молодого акима
22:32, 03 июня 2024
Жители Есика избрали молодого акима
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Софья Самоделкина осталась без медали в своей дебютной Олимпиаде
02:07, 20 февраля 2026
Софья Самоделкина осталась без медали в своей дебютной Олимпиаде
Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" — "Шанхайские Драконы"
01:42, 20 февраля 2026
Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" — "Шанхайские Драконы"
Самоделкина представила произвольную программу на Олимпиаде-2026 и поставила личный рекорд
01:21, 20 февраля 2026
Самоделкина представила произвольную программу на Олимпиаде-2026 и поставила личный рекорд
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 20 февраля на Олимпиаде-2026
00:45, 20 февраля 2026
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 20 февраля на Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: