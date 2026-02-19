Пожар вспыхнул на складе в Есике

На пульт 112 Алматинской области поступило сообщение пожаре в одноэтажном складе в Енбекшиказахском районе города Есика, сообщает Zakon.kz.

По прибытии пожарные установили горение кровельного битума в потолочном перекрытии склада.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пожар полностью ликвидирован". Пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал. Владелец склада выразил благодарность спасателям.

