#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.14
537.57
5.27
Происшествия

Мошенников, обманувших казахстанцев на десятки миллионов, задержали в России

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 11:25 Фото: Zakon.kz
Двух граждан Казахстана, которые обманули соотечественников на 32 миллиона тенге и 14 тысяч долларов, а затем скрылись от правосудия, задержали в России, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МВД отметили, что работа по розыску и задержанию преступников проводится при взаимодействии с правоохранительными органами стран СНГ.

"В Москве задержан 28-летний казахстанец, который в Алматы с апреля по октябрь 2024 года обещал местным жителям продать их дорогие смартфоны, а затем скрылся. Мужчина обманул семь человек. Ущерб составил более 32 млн тенге", – рассказали в ведомстве.

В подмосковном городе Люберцы сотрудники полиции Шымкента совместно с зарубежными коллегами задержали 36-летнюю гражданку Узбекистана.

"В 2014 году она обманом продала участок земли, принадлежащий жительнице Шымкента. Сумма ущерба составила 14 тысяч долларов", – пояснили в МВД.

С начала 2025 года за пределами Казахстана разыскали 11 преступников. При этом на территории нашей страны для компетентных органов других стран найдены 44 злоумышленника.

1 февраля 2025 года в Актюбинской области задержали гражданина Узбекистана, сбежавшего от правосудия. Он был объявлен в розыск Национальным центральным бюро Интерпола МВД Молдовы за незаконную перевозку наркотических средств.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Автомобиль с детьми опрокинулся в Уральске
Происшествия
03:23, 02 февраля 2025
Автомобиль с детьми опрокинулся в Уральске
Автомобиль с пассажирами застрял в снежном заносе на трассе в Карагандинской области
Происшествия
00:30, 02 февраля 2025
Автомобиль с пассажирами застрял в снежном заносе на трассе в Карагандинской области
Пожар вспыхнул в гостинице в Алматы
Происшествия
21:19, 01 февраля 2025
Пожар вспыхнул в гостинице в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: