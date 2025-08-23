В Астане задержали мошенника, обманувшего более 25 абитуриентов
Фото: Zakon.kz
Столичные полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Аферист обманул более двух десятков абитуриентов, обещая помочь получить образовательные гранты на обучение в магистратуре и бакалавриате, сообщает Zakon.kz.
Мошенник находил своих жертв через знакомых. Мужчина уверенно консультировал их по телефону, гарантировал поступление и требовал крупные суммы за свои "услуги". Деньги передавались через посредников, после чего злоумышленник переставал выходить на связь.
"Так, одна из потерпевших передала ему миллион тенге за "гарантированный" грант в магистратуру. Получив деньги, мошенник скрылся. В настоящее время его личность установлена, подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны.
Полиция напоминает: образовательные гранты предоставляются исключительно по конкурсу. Получить грант "в обход правил" невозможно. Попытки решить вопрос незаконным путем не только приводят к финансовым потерям, но и влекут ответственность по закону.
Ранее сообщалось, что мошенники взяли кредит в размере 4 млн тенге на имя жительницы Актобе. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником оператора сотовой связи.
