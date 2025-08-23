#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.34
623.05
6.65
Происшествия

В Астане задержали мошенника, обманувшего более 25 абитуриентов

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 10:44 Фото: Zakon.kz
Столичные полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Аферист обманул более двух десятков абитуриентов, обещая помочь получить образовательные гранты на обучение в магистратуре и бакалавриате, сообщает Zakon.kz.

Мошенник находил своих жертв через знакомых. Мужчина уверенно консультировал их по телефону, гарантировал поступление и требовал крупные суммы за свои "услуги". Деньги передавались через посредников, после чего злоумышленник переставал выходить на связь.

"Так, одна из потерпевших передала ему миллион тенге за "гарантированный" грант в магистратуру. Получив деньги, мошенник скрылся. В настоящее время его личность установлена, подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

Полиция напоминает: образовательные гранты предоставляются исключительно по конкурсу. Получить грант "в обход правил" невозможно. Попытки решить вопрос незаконным путем не только приводят к финансовым потерям, но и влекут ответственность по закону.

Ранее сообщалось, что мошенники взяли кредит в размере 4 млн тенге на имя жительницы Актобе. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником оператора сотовой связи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Максимальный класс пожарной опасности объявили в трех регионах Казахстана
Происшествия
10:02, Сегодня
Максимальный класс пожарной опасности объявили в трех регионах Казахстана
В горах Алматы спасли туриста из Бельгии, который сломал ногу на высоте 4000 метров
Происшествия
09:23, Сегодня
В горах Алматы спасли туриста из Бельгии, который сломал ногу на высоте 4000 метров
"Ромео и Джульетта" из Астаны оказались курьерами-закладчиками и попались полицейским
Происшествия
04:22, 23 августа 2025
"Ромео и Джульетта" из Астаны оказались курьерами-закладчиками и попались полицейским
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: