В Астане задержали мошенника, обманувшего более 25 абитуриентов

Столичные полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Аферист обманул более двух десятков абитуриентов, обещая помочь получить образовательные гранты на обучение в магистратуре и бакалавриате, сообщает Zakon.kz.

Мошенник находил своих жертв через знакомых. Мужчина уверенно консультировал их по телефону, гарантировал поступление и требовал крупные суммы за свои "услуги". Деньги передавались через посредников, после чего злоумышленник переставал выходить на связь.

"Так, одна из потерпевших передала ему миллион тенге за "гарантированный" грант в магистратуру. Получив деньги, мошенник скрылся. В настоящее время его личность установлена, подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

Полиция напоминает: образовательные гранты предоставляются исключительно по конкурсу. Получить грант "в обход правил" невозможно. Попытки решить вопрос незаконным путем не только приводят к финансовым потерям, но и влекут ответственность по закону.

