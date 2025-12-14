#Казахстан в сравнении
Мужчина провел ночь в степи Северного Казахстана из-за поломки авто

фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 12:06
Житель села Карашилик, отправившийся на поиски скота, застрял в степи до утра, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте по ЧС, житель села, отправившийся на личном автомобиле на поиски своего скота, более 12 часов находился без связи, и родные забили тревогу.

На место выехали спасатели МЧС и сотрудники полиции, которые прочесывали территорию. Поискам мешало темное время суток и протяженные степные участки, где легко потерять ориентир.

"Ближе к утру поисковые группы обнаружили мужчину в 15 км от села Карашилик. В связи с поломкой автомобиля, отсутствия связи и потери ориентира был вынужден сидеть в холодном автомобиле до рассвета. Медицинская помощь ему не потребовалась", – сообщили в спасатели 14 декабря 2025 года.

Найденный сельчанин искренне поблагодарил спасателей и сотрудников полиции за оперативность.

Накануне сотрудники МЧС спасли мужчин, застрявших в горах Алматинской области.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
