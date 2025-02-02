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Происшествия

Столичный квартирант украл технику и имущество на 320 тысяч тенге

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 02:40 Фото: Zakon.kz
В столичную полицию обратился 21-летний местный житель. Он сообщил о краже бытовой техники и личных вещей из своей квартиры. Полицейские установили, что к преступлению причастен 23-летний знакомый потерпевшего, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек проживал вместе с ним. Воспользовавшись отсутствием хозяина, злоумышленник вынес из квартиры холодильник, Яндекс-станцию и дорожный чемодан, которые вскоре продал.

Общая сумма ущерба составила 320 тысяч тенге. Сотрудники отдела криминальной полиции района "Сарыарка" в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого.

Он признался в содеянном, в отношении него возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает гражданам о необходимости принимать меры для сохранности своего имущества.

Ранее гражданина Узбекистана, сбежавшего от правосудия, задержали в Актюбинской области.

Аксинья Титова
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