Столичный квартирант украл технику и имущество на 320 тысяч тенге

Фото: Zakon.kz

В столичную полицию обратился 21-летний местный житель. Он сообщил о краже бытовой техники и личных вещей из своей квартиры. Полицейские установили, что к преступлению причастен 23-летний знакомый потерпевшего, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек проживал вместе с ним. Воспользовавшись отсутствием хозяина, злоумышленник вынес из квартиры холодильник, Яндекс-станцию и дорожный чемодан, которые вскоре продал. Общая сумма ущерба составила 320 тысяч тенге. Сотрудники отдела криминальной полиции района "Сарыарка" в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого. Он признался в содеянном, в отношении него возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает гражданам о необходимости принимать меры для сохранности своего имущества. Ранее гражданина Узбекистана, сбежавшего от правосудия, задержали в Актюбинской области.



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