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Общество

Казахстанцы украли технику на 633 млн тенге из поездов в Европу

Поезд, железная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 07:00 Фото: pexels
Сотрудники департамента полиции на транспорте раскрыли серию хищений дорогостоящей техники из транзитных грузовых контейнеров, сообщает Zakon.kz.

Груз следовал через Казахстан в страны Западной Европы. По данным следствия, четверо жителей области Абай по предварительному сговору, неоднократно проникали в контейнеры грузовых поездов и похищали ноутбуки и игровые приставки.

В мае 2025 года на станции Торпалды (область Жетысу) из контейнера, следовавшего по маршруту Китай – Польша, было похищено 1 019 ноутбуков. В дальнейшем часть похищенной техники была реализована в Алматы. В результате хищения компаниям, которым принадлежал груз, причинен материальный ущерб на общую сумму около 633 млн тенге, – рассказал 29 октября 2026 года первый заместитель начальника ДП на транспорте Темиржан Рамазанов.

Полицейские изъяли часть похищенной техники, а вина мужчин в суде была полностью доказана. Их признали виновными в краже, совершенной в особо крупном размере и назначили наказание в виде лишения свободы на сроки до 6 лет 7 месяцев.

А в Жанаозене задержали 19-летнего парня, подозреваемого в крупной краже золотых изделий на 15 млн тенге из местного торгового центра.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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