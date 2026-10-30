Казахстанцы украли технику на 633 млн тенге из поездов в Европу

Сотрудники департамента полиции на транспорте раскрыли серию хищений дорогостоящей техники из транзитных грузовых контейнеров, сообщает Zakon.kz.

Груз следовал через Казахстан в страны Западной Европы. По данным следствия, четверо жителей области Абай по предварительному сговору, неоднократно проникали в контейнеры грузовых поездов и похищали ноутбуки и игровые приставки.

В мае 2025 года на станции Торпалды (область Жетысу) из контейнера, следовавшего по маршруту Китай – Польша, было похищено 1 019 ноутбуков. В дальнейшем часть похищенной техники была реализована в Алматы. В результате хищения компаниям, которым принадлежал груз, причинен материальный ущерб на общую сумму около 633 млн тенге, – рассказал 29 октября 2026 года первый заместитель начальника ДП на транспорте Темиржан Рамазанов.

Полицейские изъяли часть похищенной техники, а вина мужчин в суде была полностью доказана. Их признали виновными в краже, совершенной в особо крупном размере и назначили наказание в виде лишения свободы на сроки до 6 лет 7 месяцев.

А в Жанаозене задержали 19-летнего парня, подозреваемого в крупной краже золотых изделий на 15 млн тенге из местного торгового центра.