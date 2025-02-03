Нетрезвого водителя-иностранца задержали в Карагандинской области

2 февраля 2025 года в Карагандинской области полицейские задержали нетрезвого водителя-иностранца, сообщает Zakon.kz.

Остановившие автомобиль полицейские почувствовали резкий запах алкоголя от водителя. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наличие средней степени опьянения.

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При составлении материалов для суда полицейские обнаружили, что нарушитель является гражданином соседнего государства, а срок его миграционной карты истек.

Материалы по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также грубого нарушения миграционного законодательства, направлены в суд для принятия окончательного решения.

Ранее сообщалось, что автомобиль с пассажирами застрял в снежном заносе на трассе в Карагандинской области.

