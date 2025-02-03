Нетрезвого водителя-иностранца задержали в Карагандинской области
Фото: primeminister.kz
2 февраля 2025 года в Карагандинской области полицейские задержали нетрезвого водителя-иностранца, сообщает Zakon.kz.
Остановившие автомобиль полицейские почувствовали резкий запах алкоголя от водителя. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наличие средней степени опьянения.
При составлении материалов для суда полицейские обнаружили, что нарушитель является гражданином соседнего государства, а срок его миграционной карты истек.
Материалы по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также грубого нарушения миграционного законодательства, направлены в суд для принятия окончательного решения.
Ранее сообщалось, что автомобиль с пассажирами застрял в снежном заносе на трассе в Карагандинской области.
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