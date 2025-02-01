Автомобиль с пассажирами застрял в снежном заносе на трассе в Карагандинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Каркаралинском районе, между зимовками Милыбұлақ и Бүркітбай, легковая автомашина с людьми застряла в снежном перемете, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники МЧС на вездеходе "Трэкол" эвакуировали двух пассажиров в ближайший населённый пункт.
Как уточняется, медицинская помощь им не потребовалась.
Отметим, что в 16 областях Казахстана на 2 февраля объявили штормовое предупреждение.
Ранее трагедию удалось предотвратить павлодарским спасателям на Иртыше. Трое подростков гуляли по кромке льда на Центральной набережной реки.
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