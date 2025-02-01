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Происшествия

Автомобиль с пассажирами застрял в снежном заносе на трассе в Карагандинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 00:30 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Каркаралинском районе, между зимовками Милыбұлақ и Бүркітбай, легковая автомашина с людьми застряла в снежном перемете, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники МЧС на вездеходе "Трэкол" эвакуировали двух пассажиров в ближайший населённый пункт.

Как уточняется, медицинская помощь им не потребовалась.

Отметим, что в 16 областях Казахстана на 2 февраля объявили штормовое предупреждение.

Ранее трагедию удалось предотвратить павлодарским спасателям на Иртыше. Трое подростков гуляли по кромке льда на Центральной набережной реки.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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