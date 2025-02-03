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Происшествия

Многодетная жительница Атырау обвинила бывшего мужа-депутата в домашнем насилии

Многодетная жительница Атырау обвинила бывшего мужа-депутата в домашнем насилии, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 13:18 Фото: Instagram/nurzhamal_13
Жительница Атырау Нуржамал Тажгалиева обвинила бывшего супруга – депутата Атырауского областного маслихата Айбара Ерекешова в систематических избиениях, унижениях и преследованиях. Что об этом рассказали в полиции – в материале Zakon.kz.

Накануне, 2 февраля 2025 года, мать четверых несовершеннолетних детей записала видеообращение к главе государства.

"До сегодняшнего дня я молчала о систематических избиениях, унижениях и преследованиях бывшего мужа Ерекешова Айбара, потому что не хотела выводить на общественный резонанс семейно-бытовые конфликты и побои, беспокоясь о будущем своих детей и боясь за свою жизнь и за жизнь близких мне людей, так как с его стороны были всегда угрозы. Мы в разводе с сентября 2023 года. Я никак не препятствовала его карьере, даже и не думала оглашать его зверское хладнокровное отношение ко всему, не требовала от него никаких алиментов и помощи в содержании наших детей, так как от него за все годы супружеской жизни никогда не было никакой моральной, материальной поддержки и помощи", – заявила Нуржамал Тажгалиева, обращаясь к Касым-Жомарту Токаеву.

Но, по словам многодетной женщины, на сегодняшний день Айбар Ерекешов, пользуясь своим депутатским положением, хочет на законном основании забрать всех четверых детей.

"Поэтому я больше не могу молчать! Это мой крик души, как многодетной матери, один из которых имеет инвалидность!... За 12 лет нашего брака он систематически издевался надо мной, унижал, избивал меня, причинял побои, плевал в лицо, ставил меня на колени, а в 2015, 2018 и в 2023 годах, именно при кормлении грудных детей, сильно избивал меня, причинил телесные повреждения средней тяжести".Нуржамал Тажгалиева

Она подчеркнула, что дважды подавала заявление в полицию:

  • в 2018 году, когда он разбил мне голову при кормлении грудного ребенка;
  • в 2023 году, когда он сел на меня своим весом в 120 кг, тем самым повредил мне позвоночник, отчего я не могла полноценно ходить и не могла обходиться без трости.
"За всю семейную жизнь побоев было намного больше, но он знал куда бить, чтобы не было синяков", – заключила Нуржамал Тажгалиева.

В свою очередь в областном департаменте полиции заявили, что по данному факту в настоящее время проводятся разъяснительные работы.

"Фотографии, опубликованные в записи, были сделаны в 2018 и 2023 годах. В отношении гражданки 1987 г. р. по ее заявлению в 2018 и 2023 годах были вынесены защитные предписания, которые впоследствии были отозваны по просьбе самой заявительницы. Однако в 2024 году по заявлениям как самой гражданки, так и ее бывшего супруга было вновь вынесено защитное предписание. Согласно имеющимся заявлениям, стороны неоднократно беспокоили друг друга телефонными звонками. Сообщаем, что сотрудники полиции приняли все необходимые меры в рамках законодательства".Пресс-служба ДП Атырауской области

В Казахстане с 16 июня 2024 года начал действовать закон о семейно-бытовом насилии, который ужесточает наказание за насилие над женщинами и детьми, в том числе в семьях, и направлен на защиту их от абьюзеров.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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