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Общество

Жительница Атырау обвинила медиков в смерти пятилетней дочери

Ребенок в больнице, дети в больнице, пострадавший ребенок, пострадавшие дети, ребенок, дети, детская больница , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 05:20 Фото: freepik
По словам жительницы Атырау, неделю назад ее пятилетняя дочь Жасмин Нариманкызы поступила на "скорой" в областную детскую больницу. Тогда у малышки было слабое сердцебиение, но врачи это проигнрорировали, сообщает Zakon.kz.

По информации mgorod.kz, во время осмотра женщина сама заметила у дочери признаки тахикардии.

"Врачи не сразу предприняли необходимые меры, сначала возились с кислородом, потом приступили к массажу сердца. Адреналин начали колоть только когда я начала требовать. Почему я должна учить врачей, подсказывать им что делать? В итоге они 2 часа делали эти манипуляции. Дефибриллятор не использовали. Я не выдержала и зашла в палату. Я увидела как моя дочь кусает трубку аппарата ИВЛ, это значит, что она мучилась, боролась за жизнь. Даже тогда никто не принес дефибриллятор. Может его в больнице и вовсе нет", – рассказала женщина.

Мать ребенка уверена, что ее дочь можно было спасти. В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области сообщили, что по этому случаю проводится служебная проверка. Иные подробности в ведомстве не разглашают.

Ранее генеральный прокурор Берик Асылов рассказал о комплексных мерах, которые предпринимает прокуратура для обеспечения безопасности детей и предотвращения правонарушений в их отношении.

Аксинья Титова
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