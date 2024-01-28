Мужчина погиб на реке Урал, провалившись под лед на машине

В Атырау машина провалилась под лед. Водитель погиб, пассажир доставлен в больницу, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась сегодня, 28 января, на реке Урал в селе Курилкино, пишет AtyrauPress.

По данным акимата Атырау, 31-летний водитель погиб. Его 17-летнего пассажира доставили в областную больницу.

На месте были задействованы 4 спасателя, одна единица техники.

Акимат города Атырау предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на льду.

Мужчина погиб в аварии с участием маршрутного автобуса в Алматы.

