Мужчина погиб на реке Урал, провалившись под лед на машине
В Атырау машина провалилась под лед. Водитель погиб, пассажир доставлен в больницу, сообщает Zakon.kz.
Трагедия случилась сегодня, 28 января, на реке Урал в селе Курилкино, пишет AtyrauPress.
По данным акимата Атырау, 31-летний водитель погиб. Его 17-летнего пассажира доставили в областную больницу.
На месте были задействованы 4 спасателя, одна единица техники.
Акимат города Атырау предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на льду.
Мужчина погиб в аварии с участием маршрутного автобуса в Алматы.
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