Машина улетела в реку в Семее: один человек спасся, один погиб, еще двоих ищут

В Семее спасатели продолжают искать машину с людьми, упавшую в реку 5 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, в 06:00 на острове Бейбитшилик близ реки Иртыш легковое авто врезалось в бетонное и упало в реку.

"В момент аварии в салоне находились четыре человека. Один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыть до берега. В медицинской помощи он не нуждался", – рассказали детали в ведомстве.

Сразу после поступления сообщения о происшествии на место выехали сотрудники МЧС, которые начали поисково-спасательные работы. В 09:00 поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего.

В спасательной операции задействованы 55 спасателей, пять плавсредств, два беспилотных летательных аппарата, эхолот для подводных поисков, 10 единиц техники.

"Дополнительно для усиления операции привлечены военнослужащие МЧС РК из военной части 68303, а также ожидается прибытие спасательных подразделений из Восточно-Казахстанской области. Службы МЧС продолжают работать на месте происшествия, предпринимая все необходимые меры для эффективного завершения поисково-спасательных работ и обеспечения безопасности", – заключили в МЧС.

Ранее в полиции сообщили, что автомобиль упал с обрыва в Иртыш во время гонок.