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Происшествия

Машина улетела в реку в Семее: один человек спасся, один погиб, еще двоих ищут

Машина вылетела в реку Иртыш в Семее, один спасся, один погиб, еще двоих ищут, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 13:39 Фото: МЧС РК
В Семее спасатели продолжают искать машину с людьми, упавшую в реку 5 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, в 06:00 на острове Бейбитшилик близ реки Иртыш легковое авто врезалось в бетонное и упало в реку.

"В момент аварии в салоне находились четыре человека. Один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыть до берега. В медицинской помощи он не нуждался", – рассказали детали в ведомстве.

Сразу после поступления сообщения о происшествии на место выехали сотрудники МЧС, которые начали поисково-спасательные работы. В 09:00 поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего. 

В спасательной операции задействованы 55 спасателей, пять плавсредств, два беспилотных летательных аппарата, эхолот для подводных поисков, 10 единиц техники.

"Дополнительно для усиления операции привлечены военнослужащие МЧС РК из военной части 68303, а также ожидается прибытие спасательных подразделений из Восточно-Казахстанской области. Службы МЧС продолжают работать на месте происшествия, предпринимая все необходимые меры для эффективного завершения поисково-спасательных работ и обеспечения безопасности", – заключили в МЧС.

Ранее в полиции сообщили, что автомобиль упал с обрыва в Иртыш во время гонок.  

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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