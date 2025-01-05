Автомобиль упал в реку во время гонок в Абайской области

Утром 5 января на острове Полковничий, в районе Орлиного гнезда, легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш, сообщает Zakon.kz.

Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека, передает пресс-служба МВД страны. На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Проводятся поисково-спасательные мероприятия и устанавливаются обстоятельства инцидента.

Фото: пресс-служба МВД РК

Полицейские напоминают о недопустимости проведения опасных гонок и призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности, чтобы избежать подобных трагедий.

Ночью 5 января в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом.