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Происшествия

Автомобиль упал в реку во время гонок в Абайской области

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 07:26 Фото: пресс-служба МВД РК
Утром 5 января на острове Полковничий, в районе Орлиного гнезда, легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш, сообщает Zakon.kz.

Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека, передает пресс-служба МВД страны. На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Проводятся поисково-спасательные мероприятия и устанавливаются обстоятельства инцидента.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 07:26

Фото: пресс-служба МВД РК

Полицейские напоминают о недопустимости проведения опасных гонок и призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности, чтобы избежать подобных трагедий.

Ночью 5 января в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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