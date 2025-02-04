Жители аварийного дома в Атырау просят их срочно переселить

Многоэтажный дом в административном центре Атырауской области может обрушиться в любое время и жильцы забили тревогу с просьбой скорейшего их переселения, сообщает Zakon.kz.

Со слов жильцов аварийного дома, фундамент их многоэтажки просел и теперь войти туда можно только пригнувшись. Во многих квартирах из-за повышенной влажности на стенах и потолках появилась плесень. За помощью они обратились в редакцию "Первого канала Евразия".

"Во всех квартирах на пятом этаже протекает крыша. Никто ее не ремонтировал. Мы не согласны ни на какой ремонт, ни на какую модернизацию этого прогнившего дома. Нам нужно новое жилье", – утверждают жители аварийного дома.

Чиновники заверили, что по плану дом должны снести до конца 2026 года. Однако вопросы, простоит ли ветхая многоэтажка до этого времени и куда денут ее жильцов, пока остаются открытыми.

На днях в Атырау сотрудники полиции предотвратили трагедию. Они спасли 19-летнего парня, который пытался спрыгнуть с крыши многоэтажного дома.