В Казахстане активно изымают незаконное оружие
По данным МВД Казахстана, во время массовых беспорядков украли 2960 единиц табельного и гражданского оружия. При этом за последние три года найдено и изъято:
- порядка восьми тыс. единиц огнестрельного и травматического оружия;
- 831 граната;
- свыше 112 тыс. боеприпасов различных калибров.
- обнаружено 722 схрона с оружием.
"На сегодня достоверно установлена принадлежность 1226 единиц оружия, похищенного в период январских событий. По остальным изъятым 6765 единицам оружия преступниками умышленно уничтожены и стерты регистрационные номера, в связи с чем по ним в настоящее время назначены соответствующие экспертизы на предмет их идентификации", – уточнил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Так в январе этого года на окраине города Шымкента недалеко от кладбища обнаружен схрон оружия, где было изъято четыре гладкоствольных ружья и боеприпасы, в том числе похищенных из оружейного магазина в Алматы в период январских событий. В Костанайской области в подвале у ранее судимого местного жителя обнаружены и изъяты три автомата Калашникова. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.
А столичные полицейские задержали хулиганов, которые, прикрываясь "пранком", грубо нарушили общественный порядок. В лифтах жилых домов они инсценировали конфликт, сопровождавшийся демонстрацией предмета, похожего на оружие.