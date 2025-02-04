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Происшествия

В Казахстане активно изымают незаконное оружие

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 07:43 Фото: polisia.kz
МВД совместно с КНБ на системной основе проводят работу по обнаружению и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного в период январских событий, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД Казахстана, во время массовых беспорядков украли 2960 единиц табельного и гражданского оружия. При этом за последние три года найдено и изъято:

  • порядка восьми тыс. единиц огнестрельного и травматического оружия;
  • 831 граната;
  • свыше 112 тыс. боеприпасов различных калибров.
  • обнаружено 722 схрона с оружием.
"На сегодня достоверно установлена принадлежность 1226 единиц оружия, похищенного в период январских событий. По остальным изъятым 6765 единицам оружия преступниками умышленно уничтожены и стерты регистрационные номера, в связи с чем по ним в настоящее время назначены соответствующие экспертизы на предмет их идентификации", – уточнил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Фото: пресс-служба МВД РК

Так в январе этого года на окраине города Шымкента недалеко от кладбища обнаружен схрон оружия, где было изъято четыре гладкоствольных ружья и боеприпасы, в том числе похищенных из оружейного магазина в Алматы в период январских событий. В Костанайской области в подвале у ранее судимого местного жителя обнаружены и изъяты три автомата Калашникова. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.

А столичные полицейские задержали хулиганов, которые, прикрываясь "пранком", грубо нарушили общественный порядок. В лифтах жилых домов они инсценировали конфликт, сопровождавшийся демонстрацией предмета, похожего на оружие.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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