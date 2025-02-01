Пранк с оружием в Астане обернулся наказанием
В одном из видеороликов, распространенных в социальных сетях, астанчанин и его сообщник имитировали словесную перепалку, переходящую в физическое противостояние.
"В ходе постановочной сцены Г.А. достал предмет, имитирующий пистолет, и направил его в сторону находившихся в лифте людей, создавая у них ощущение реальной угрозы. Подобные действия могли привести к необратимым последствиям, включая панику, ухудшение самочувствия у граждан или агрессивную реакцию со стороны очевидцев", – рассказали в полиции.
По данному факту организатор задержан и доставлен в полицию.
В отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства с водворением в комнату временного задержания.
Материалы дела направлены в суд.
Департамент полиции города Астаны предупреждает, что подобные противоправные действия, дестабилизирующие общественный порядок, будут жестко пресекаться. Призываем граждан к ответственности, соблюдению закона и своевременному информированию полиции о подозрительных ситуациях по каналу 102.
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