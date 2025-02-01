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Происшествия

Пранк с оружием в Астане обернулся наказанием

пранк с оружием в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 20:31 Фото: pixabay
Столичной полицией задержаны лица, которые, прикрываясь "пранком", грубо нарушили общественный порядок. В лифтах жилых домов они инсценировали конфликт, сопровождавшийся демонстрацией предмета, похожего на оружие, что напугало случайных очевидцев, сообщает Zakon.kz.

В одном из видеороликов, распространенных в социальных сетях, астанчанин и его сообщник имитировали словесную перепалку, переходящую в физическое противостояние.

"В ходе постановочной сцены Г.А. достал предмет, имитирующий пистолет, и направил его в сторону находившихся в лифте людей, создавая у них ощущение реальной угрозы. Подобные действия могли привести к необратимым последствиям, включая панику, ухудшение самочувствия у граждан или агрессивную реакцию со стороны очевидцев", – рассказали в полиции.

По данному факту организатор задержан и доставлен в полицию.

В отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства с водворением в комнату временного задержания.

Материалы дела направлены в суд.

Департамент полиции города Астаны предупреждает, что подобные противоправные действия, дестабилизирующие общественный порядок, будут жестко пресекаться. Призываем граждан к ответственности, соблюдению закона и своевременному информированию полиции о подозрительных ситуациях по каналу 102.

Ранее сообщалось, что бизнесмена из Мангистау оштрафовали за розыгрыш элитного внедорожника.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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