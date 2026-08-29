Мужчина на высокой скорости врезался в бордюр и погиб в Алматы – видео
В Департаменте полиции Алматы 29 августа 2026 года раскрыли подробности инцидента. Трагедия произошла ночью на улице Варламова, неподалеку от проспекта Толе би.
По предварительной информации, местный житель передвигался на электросамокате, но в какой-то момент не справился с управлением, наехал на бордюр и на высокой скорости упал на проезжую часть.
Удар оказался настолько сильным, что мужчина получил повреждения, несовместимые с жизнью.
"На место незамедлительно прибыли медики. Несмотря на оказанную помощь и попытки реанимации, спасти пострадавшего не удалось", – пояснили в ведомстве.
Как выяснилось, в момент аварии на мужчине не было ни защитного шлема, ни других средств индивидуальной защиты, которые могли бы смягчить удар при падении.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все точные обстоятельства и причины произошедшей трагедии.
Ранее сообщалось, что Range Rover, Hyundai и такси столкнулись в Алматы.