Мужчина на высокой скорости врезался в бордюр и погиб в Алматы – видео

Ночная поездка на электросамокате закончилась смертельной трагедией в Алматы. От полученных травм 44-летний мужчина скончался на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматы 29 августа 2026 года раскрыли подробности инцидента. Трагедия произошла ночью на улице Варламова, неподалеку от проспекта Толе би.

По предварительной информации, местный житель передвигался на электросамокате, но в какой-то момент не справился с управлением, наехал на бордюр и на высокой скорости упал на проезжую часть.

Удар оказался настолько сильным, что мужчина получил повреждения, несовместимые с жизнью.

"На место незамедлительно прибыли медики. Несмотря на оказанную помощь и попытки реанимации, спасти пострадавшего не удалось", – пояснили в ведомстве.

Как выяснилось, в момент аварии на мужчине не было ни защитного шлема, ни других средств индивидуальной защиты, которые могли бы смягчить удар при падении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все точные обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

Ранее сообщалось, что Range Rover, Hyundai и такси столкнулись в Алматы.