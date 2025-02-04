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Происшествия

Гибель двух мужчин расследуют в Актау

убийство в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 19:27 Фото: Zakon.kz
Днем 4 февраля в одной из квартир жилого дома в Актау был найден мужчина с телесными повреждениями. Первый полицейский наряд, прибывший на место, установил, что пострадавший скончался от полученных травм, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Лада", правоохранители оперативно начали расследование и приступили к поиску подозреваемого. В течение 30 минут с помощью камер видеонаблюдения удалось установить личность возможного преступника, а также отследить его передвижение по городу.

Отмечается, что полицейские выяснили его место жительства и прибыли по указанному адресу. Однако на месте они обнаружили его уже мертвым. По предварительной версии, он совершил самоубийство.

"По факту случившегося начато досудебное расследование по статьям 99 УК РК "Убийство" и 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Устанавливаются все обстоятельства происшествия", – заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Уральске раскрыто двойное убийство, совершенное четверть века назад.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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