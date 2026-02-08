Полицейские спасли мужчину с инвалидностью из горящей квартиры в Актау

В ночь на 7 февраля в Актау полицейские спасли мужчину с инвалидностью из горящей квартиры в жилом доме в 4-м микрорайоне, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МВД, в ночь на субботу в Актау произошел пожар в жилом доме №50 в 4-м микрорайоне.

На место оперативно прибыл автопатруль "Мираж-2". Полицейские оценили обстановку и начали эвакуацию жильцов. Из задымленной квартиры они вынесли мужчину с инвалидностью, который не мог самостоятельно покинуть помещение, и передали его бригаде скорой помощи.

Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников патрульной полиции Ануара Орысбаева и Бердибека Орынбаева удалось избежать трагедии.

Полиция напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Утром 6 февраля 2026 года в Актау произошел крупный пожар на СТО.

