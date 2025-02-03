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Происшествия

В Уральске раскрыто двойное убийство, совершенное четверть века назад

В Уральске раскрыто двойное убийство, совершенное четверть века назад, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 09:27 Фото: YouTube/mvdkontent
Сотрудники Министерства внутренних дел Казахстана при координации органов прокуратуры раскрыли убийство, совершенное в Уральске 25 лет назад. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых – предполагаемый заказчик и исполнитель преступления, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в декабре 2000 года. Двое местных жителей погибли от огнестрельных ранений. Мотивом двойного убийства стали финансовые разногласия.

"Долгое время преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик. Однако благодаря скрупулезной работе следственно-оперативной группы удалось восстановить цепочку событий и "выйти" на подозреваемых. В ходе досудебного расследования добыты дополнительные доказательства, подтверждающие их причастность", – отметил начальник Департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.

Уголовное дело ведется по статье "Убийство двух и более лиц группой по предварительному сговору".

По словам представителя МВД, работа по обеспечению принципа "Закон и Порядок" находится на особом контроле.

22 января 2025 года в соцсетях появились кадры жестокого убийства женщины-продавцы в одном из магазинов Сарани. По данным местных СМИ, женщину звали Гульстан, ей было 27 лет. У нее было двое детей. По факту убийства сотрудники полиции задержали 50-летнего подозреваемого. Установлено, что мотивом подозреваемого, побудившим его к совершению тяжкого преступления, являются деньги.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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