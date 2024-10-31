Школьный бухгалтер нашел способ стать миллионером и лишился свободы

В Актобе осудили бухгалтера средней школы №48, который незаконно присвоил бюджетные средства в сумме 238 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Следствие вели специальные прокуроры прокуратуры Актюбинской области. Как рассказали 31 октября в надзорном органе, бухгалтер с 2019 по 2024 годы присвоил бюджетные средства, выделенные для нужд школы в сумме более 230 млн тенге.

"Схемы присвоения осуществлялись путем перечисления зарплаты сверх установленной нормы, двойных отпускных. Действия бухгалтера Г. квалифицированы по п.2 ч.4 ст.189 УК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). На сегодняшний день специальными прокурорами уголовное дело направлено в суд №2 Актобе для рассмотрения по существу", – сообщили в прокуратуре.

24 октября подозреваемого признали виновным и приговорили к 6 годам лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности на 7 лет.

Ранее за аналогичное преступление вынесли приговор бухгалтеру поликлиники в Атырау, которая присвоила бюджетные деньги на сумму 573 млн тенге.