События

Вынесен приговор бухгалтеру, которая "заработала" более 58 млн тенге из бюджета

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Акмолинской области прокуратурой Жаксынского района вынесен приговор в отношении бухгалтера за присвоение бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 14 апреля 2026 года, поделились в пресс-службе областной прокуратуры:

"Прокуратурой района проведена проверка в деятельности ГККП "Районный дом культуры" при отделе внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Жаксынского района и выявлено хищение бухгалтером бюджетных средств предприятия на сумму более 58 млн тенге путем их незаконного перечисления на свой банковский счет".

По результатам проверки прокуратурой района в отношении бухгалтера предприятия начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") УК РК и дело направлено в суд.

"Приговором суда бухгалтер Дома культуры осуждена к 7 годам лишения свободы. На основании ст. 74 УК РК отбывание наказания отсрочено на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу".Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

10 апреля 2026 года мы писали о казахстанке, которая стала миллионершей за счет малоимущих семей и семей с детьми-инвалидами. В области Абай ей огласили приговор.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
