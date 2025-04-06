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Происшествия

Мотоциклист попал в больницу в результате аварии на трассе Павлодар – Омск

ДТП произошло на трассе Павлодар - Омск, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 21:02 Фото: Zakon.kz
Водитель мототранспорта марки Kawasaki на трассе Павлодар – Омск, напротив села Павлодарское, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем марки Lada Largus, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП региона, в результате ДТП водитель мототранспорта госпитализирован в больницу.

"Проводится проверка. Мототранспорт водворен на специализированную стоянку", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что смертельная авария случилась на трассе в Павлодарской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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