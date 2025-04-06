Мотоциклист попал в больницу в результате аварии на трассе Павлодар – Омск

Фото: Zakon.kz

Водитель мототранспорта марки Kawasaki на трассе Павлодар – Омск, напротив села Павлодарское, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем марки Lada Largus, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП региона, в результате ДТП водитель мототранспорта госпитализирован в больницу. "Проводится проверка. Мототранспорт водворен на специализированную стоянку", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что смертельная авария случилась на трассе в Павлодарской области.

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