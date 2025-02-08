Пожар в новостройке Тараза: огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров

Фото: пресс-служба МЧС РК

По уточненным данным, в Таразе по улице Дурумбетова произошло загорание кровли пятиэтажного новостроящегося жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 1000 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается. Ранее сообщалось, что крыша пятиэтажного жилого дома полыхнула открытым пламенем в Таразе.

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