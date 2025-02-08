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Происшествия

Пожар в новостройке Тараза: огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 16:05 Фото: пресс-служба МЧС РК
По уточненным данным, в Таразе по улице Дурумбетова произошло загорание кровли пятиэтажного новостроящегося жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 1000 кв. м.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

Ранее сообщалось, что крыша пятиэтажного жилого дома полыхнула открытым пламенем в Таразе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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