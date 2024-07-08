В Алматинской области сгорел дом площадью в 200 квадратных метров
Фото: МЧС РК
По данным МЧС РК, в ночь на 8 июля в одном из частных жилых домов Енбекшиказахского района произошло загорание жилого дома на площади 234 кв.м, сообщает Zakon.kz.
Огнеборцы Алматинской области ликвидировали пожар
Пострадавших нет. Причина устанавливается.
В МЧС в очередной раз напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112.
Ранее сообщалось, что 7 июля 2024 года в Бостандыкском районе Алматы загорелась шашлычная.
"Силами МЧС угроза распространения огня на близрасположенные объекты снята в кратчайшие сроки. Огонь ликвидирован за 17 минут с момента поступления вызова", – сообщили в МЧС.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В минувшую субботу, 6 июля 2024 года, в Алматы произошел пожар в банном комплексе "Теремок".
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