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Законодательство РК

В Алматинской области сгорел дом площадью в 200 квадратных метров

В Алматинской области сгорел дом площадью в 200 квадратных метра, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 06:06 Фото: МЧС РК
По данным МЧС РК, в ночь на 8 июля в одном из частных жилых домов Енбекшиказахского района произошло загорание жилого дома на площади 234 кв.м, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцы Алматинской области ликвидировали пожар

Пострадавших нет. Причина устанавливается.

В МЧС в очередной раз напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112.


Ранее сообщалось, что 7 июля 2024 года в Бостандыкском районе Алматы загорелась шашлычная.

"Силами МЧС угроза распространения огня на близрасположенные объекты снята в кратчайшие сроки. Огонь ликвидирован за 17 минут с момента поступления вызова", – сообщили в МЧС.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В минувшую субботу, 6 июля 2024 года, в Алматы произошел пожар в банном комплексе "Теремок".

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