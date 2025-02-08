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Происшествия

Крыша пятиэтажного жилого дома полыхнула открытым пламенем в Таразе

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 15:22 Фото: пресс-служба МЧС РК
Огнеборцы Жамбылской области тушат загорание кровли пятиэтажного жилого дома в Таразе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, обстоятельства инцидента уточняются. На месте пожарные работают по повышенному рангу.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В социальных сетях распространяется видео с места инцидента.

Фото: пресс-служба МЧС РК

О пострадавших информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в районе Сарайшык по улице Шалкоде в Астане загорелся моторный отсек легковой автомашины.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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