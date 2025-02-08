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Происшествия

Спасатели Акмолинской области потушили пожар в тракторе

Спасатели Акмолинской области ликвидировали пожар в тракторе, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 16:25 Фото: МЧС РК
8 февраля 2025 года в городе Атбасаре загорелся погрузчик на площади 6 кв. м, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.

Благодаря слаженным оперативным действиям удалось вовремя ликвидировать горение.

Фото: МЧС РК

Пострадавших нет, причина устанавливается.

ДЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что пожар в новостройке Тараза охватил площадь в 1000 квадратных метров.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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