Спасатели Акмолинской области потушили пожар в тракторе
Фото: МЧС РК
8 февраля 2025 года в городе Атбасаре загорелся погрузчик на площади 6 кв. м, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.
Благодаря слаженным оперативным действиям удалось вовремя ликвидировать горение.
Фото: МЧС РК
Пострадавших нет, причина устанавливается.
ДЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что пожар в новостройке Тараза охватил площадь в 1000 квадратных метров.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript