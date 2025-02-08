Спасатели Акмолинской области потушили пожар в тракторе

Фото: МЧС РК

8 февраля 2025 года в городе Атбасаре загорелся погрузчик на площади 6 кв. м, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.

Благодаря слаженным оперативным действиям удалось вовремя ликвидировать горение. Фото: МЧС РК Пострадавших нет, причина устанавливается. ДЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности. Ранее сообщалось, что пожар в новостройке Тараза охватил площадь в 1000 квадратных метров.

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