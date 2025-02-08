Полтонны рыбы незаконно выловили в Атырауской области

В Атырауской области с 1 по 28 февраля проходит широкомасштабное ОПМ "Браконьер", направленное на защиту природных ресурсов от незаконного вылова и оборота, сообщает Zakon.kz.

Во время рейда на побережье Каспийского моря вблизи села Жанбай Исатайского района, полицейские остановили мотоцикл с санями, в котором находились четверо мужчин.

При осмотре обнаружили 530 килограмм незаконно выловленной рыбы частиковых видов, упакованной в 10 мешков. У задержанных также изъяли два ножа и два радиоприемника. Выловленную рыбу тоже изъяли.

Ее передали в специализированный цех "Тілекші". По факту браконьерства возбуждено уголовное дело, идет расследование.

Ранее сообщалось, что на Кольсае остановили рыбалку.