Более 4 тонн незаконной рыбы изъяли в Атырауской области

В Атырауской области в рамках ОПМ "Бекіре-2026" изъяли более 4 тонн незаконной рыбной продукции, сообщает Zakon.kz.

Среди изъятого – свыше 911 кг осетровых и около 1 кг черной икры. Продукцию передали на Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод.

С начала операции полицейские выявили 152 нарушения, связанных с незаконным выловом, хранением, перевозкой и продажей рыбы. По семи фактам начаты досудебные расследования.

Фото: МВД РК

Также изъяты 19 орудий браконьерского лова и 10 плавсредств, которые могли использоваться для незаконной деятельности.

Полиция совместно с профильными органами проводит разъяснительную работу с жителями и представителями рыбохозяйственных предприятий. Гражданам напоминают об ответственности за незаконный вылов и оборот рыбной продукции.

