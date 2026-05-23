События

Более 4 тонн незаконной рыбы изъяли в Атырауской области

осетровые, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 17:48
В Атырауской области в рамках ОПМ "Бекіре-2026" изъяли более 4 тонн незаконной рыбной продукции, сообщает Zakon.kz.

Среди изъятого – свыше 911 кг осетровых и около 1 кг черной икры. Продукцию передали на Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод.

С начала операции полицейские выявили 152 нарушения, связанных с незаконным выловом, хранением, перевозкой и продажей рыбы. По семи фактам начаты досудебные расследования.

полиция, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 17:48

Фото: МВД РК

Также изъяты 19 орудий браконьерского лова и 10 плавсредств, которые могли использоваться для незаконной деятельности.

Полиция совместно с профильными органами проводит разъяснительную работу с жителями и представителями рыбохозяйственных предприятий. Гражданам напоминают об ответственности за незаконный вылов и оборот рыбной продукции.

Где нельзя ловить рыбу в Бурабае – появились новые ограничения.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
