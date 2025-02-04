На Кольсае остановили рыбалку

В Национальном парке "Кольсайские озера" сделали важное заявление насчет рыболовства в летнее время, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с приказом от 4 июля 2024 года № 27-4/174-НҚ, установленный объем вылова рыбы для любительского и спортивного рыболовства на период с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года исчерпан.

В связи с этим с 3 февраля 2025 года прекращена выдача путевок на спортивно-любительское рыболовство в озерах Средний и Нижний Кольсай.

К слову о других ограничениях, 3 февраля в Актобе ограничили продажу картофеля.

