Одну из самых загруженных магистралей на левом берегу Астаны будут перекрывать с 9 июля

На левом берегу Астаны в течение недели будет поэтапно перекрываться одна из самых крупных, длинных и загруженных магистралей, сообщает Zakon.kz.

Речь – об ул. Сыганак.

"С 9 по 16 июля 2026 года будут проводиться работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по ул. Сыганак, на участке от пр. Кабанбай батыра до моста "Арыс" (М-3). Движение будет перекрываться поэтапно", – проинформировали в пресс-службе акимата Астаны в четверг.

В связи с этим, как заверили власти, движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения", – заключили в пресс-службе акимата Астаны.

Отметим, что это не первое перекрытие участка ул. Сыганак. 2 июля 2026 года водителей Астаны предупреждали, что работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия данной магистрали будут вестись от транспортной развязки Мангилик Ел до ул. Акмешит. Движение авто обещали организовать по одной стороне дороги в обоих направлениях.