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Происшествия

Более 1200 наркосайтов закрыли в Казахстане за месяц

наркосайты закрыли в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 11:54 Фото: pixabay
Пресс-служба МВД РК заявила о том, что в Казахстане в январе заблокировано 1257 наркосайтов, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, за этот период выявлено более 700 наркоправонарушений.

"Заблокировано 1257 наркосайтов, в том числе 15 дроп-карт. Удалено 76 каналов и ботов, занимающихся распространением информации о наркотиках. Зарегистрировано 274 наркопреступления, среди которых 180 фактов сбыта, 64 факта рекламы наркотиков через интернет, три факта контрабанды, 16 фактов культивирования наркотических растений", – заявил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Отмечается, что полицейским удалось ликвидировать девять организованных преступных групп и три наркопритона. Также они пресекли деятельность 17 нарколабораторий.

"С начала года изъято более 800 кг наркотических средств, из них 29 кг синтетики, а также 5 тонн прекурсоров. Работа в данном направлении продолжается", – резюмировал Мейрхан.

Ранее полиция задержала жителя Алматы из-за посылки с необычным мармеладом из США.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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