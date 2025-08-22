#АЭС в Казахстане
Происшествия

"Ромео и Джульетта" из Астаны оказались курьерами-закладчиками и попались полицейским

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 04:22 Фото: Zakon.kz
В столице сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 31-летнего мужчину и его 22-летнюю возлюбленную, работавших курьерами-закладчиками, сообщает Zakon.kz.

Во время операции "Қарасора-2025" полицейские остановили автомобиль KIA RIO, в котором находилась пара, передает пресс-служба МВД Казахстана.

"В сумке девушки и в салоне авто обнаружили 30 свертков с порошкообразным веществом, а при обыске их квартиры изъяли еще 53 аналогичных пакета. Экспертиза подтвердила, что в пакетиках – синтетический наркотик мефедрон", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД РК

Правоохранители выяснили, что задержанные около года сотрудничали с интернет-магазином, распространявшим наркотики через Telegram. В отношении них возбуждено уголовное дело, оба водворены в изолятор временного содержания.

Полиция призывает граждан сообщать о любых фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по телефону "102".

22 августа в Жетысу задержали супругов за торговлю запрещенными вейпами.

