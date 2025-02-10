Порноскандал разгорелся в Петропавловске: в Сети оказались снимки обнаженных детей

Неожиданный порноскандал в Петропавловске. В Сети появились непристойные фото и видео детей. Контент мгновенно обрел зрителей. Ими оказались все школьники города, сообщает Zakon.kz.

Как давно появился Telegram-канал, неизвестно, отмечает КТК. Но невероятную популярность он обрел в конце минувшей недели. У канала было около 10 тыс. подписчиков. Посты с изображениями детей, именами, фамилиями и описаниями непристойностей появлялись каждые 10 минут и набирали тысячи просмотров.

"Как дети становились героями порноленты, непонятно. Официальные органы произошедшее пока не комментируют. Среди тех, кто оказался на фото и видео, школьники узнавали своих одноклассников. Кто был автором скандального канала и какая ответственность ему грозит, пока также остается без комментариев правоохранителей. Сегодня непристойный контент уже недоступен", – отмечается в сообщении.

Редакция Zakon.kz также обратилась за комментарием в пресс-службу ДП СКО.

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