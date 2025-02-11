Полицейские сбили пешехода в Караганде

В Караганде сотрудники городского управления полиции сбили девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента разлетелось в соцсетях.

В областном департаменте полиции, комментируя ролик, уточнили, что это произошло 11 февраля 2025 года в 14:30 по ул. Воинов-Интернационалистов.

"Экипаж патрульной полиции УП Караганды, уходя от столкновения, допустил наезд на пешехода, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 22-летняя пешеход доставлена в медицинское учреждение. В отношении водителя спецавтомашины составлен административный протокол и материал направлен в суд для принятия решения". Пресс-служба ДП Карагандинской области

10 февраля 2025 года полицейское авто попало под КамАЗ в Семее. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.