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Происшествия

Полицейские сбили пешехода в Караганде

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 18:24 Фото: Zakon.kz
В Караганде сотрудники городского управления полиции сбили девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента разлетелось в соцсетях.

В областном департаменте полиции, комментируя ролик, уточнили, что это произошло 11 февраля 2025 года в 14:30 по ул. Воинов-Интернационалистов.

"Экипаж патрульной полиции УП Караганды, уходя от столкновения, допустил наезд на пешехода, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 22-летняя пешеход доставлена в медицинское учреждение. В отношении водителя спецавтомашины составлен административный протокол и материал направлен в суд для принятия решения".Пресс-служба ДП Карагандинской области

10 февраля 2025 года полицейское авто попало под КамАЗ в Семее. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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