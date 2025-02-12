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Происшествия

Казахстанский дальнобойщик требует от работодателя 70 миллионов тенге

Фуры, грузовая машина, грузовик, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 05:25 Фото: unsplash
Бывший водитель большегруза крупной международной компании-перевозчика Геннадий Мильник через суд добивается от работодателя денежную компенсацию, сообщает Zakon.kz.

Со своей проблемой мужчина обратился в редакцию "Первого канала Евразия". Оказалось, что во время замены колеса на вулканизации в Туркестанской области мужчина лишился нескольких пальцев на руках. Инцидент произошел осенью 2022 года, когда мужчина перевозил груз в Санкт-Петербург. С тех пор он перенес множество операций и длительные судебные процессы.

В мае 2024 года специальное расследование установило 80% вины работодателя и 20% Геннадия Мельника. Сейчас мужчина вновь обратился в суд с иском о возмещении морального и материального ущерба на сумму 70 млн тенге. Однако представитель работодателя заявила, что требования не признает.

На днях в Семее под груженный сеном КамАЗ попал полицейский автомобиль. По данным Департамента полиции Абайской области, экипаж следовал на срочный вызов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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