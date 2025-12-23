#Казахстан в сравнении
События

Дефицит или нет: дальнобойщики жалуются на растущие очереди на разрезе Шубарколь

водители грузовиков сутками стоят в очереди за шубаркольским углем, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 00:50 Фото: pixabay
Водители большегрузов жалуются на огромные очереди и отсутствие угля на известном карагандинском разрезе Шубарколь. Говорят, вынуждены ждать погрузки сутками, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, большегрузы стоят пустые, так как нет угля. Шоферы просят о помощи. Они приехали за углем на разрез и жалуются, что ждут погрузки вторые сутки. Так как рудник находится далеко от населенных пунктов, весь запас топлива и еды у водителей уже на исходе. В самой компании поспешили заверить, что уголь на разрезе есть. А очереди образовались из-за резкого спроса. Только за неделю количество грузовиков выросло больше чем в три раза.

"Отгрузка угля ведется в плановом режиме в соответствии с установленной очередностью. Так, вчера был отгружен 41 самосвал. По состоянию на 12 часов ночи 22 декабря количество прибывшего автотранспорта увеличилось до 56 единиц. Отгрузка продолжается в штатном режиме. Сегодня также планируется отгрузить максимальное количество автосамосвалов". Руководитель по корпоративным коммуникациям АО "Шубарколь комир" Гулфаризат Оразбай

Ранее Токаев рассказал, почему мы не должны покупать электроэнергию у других стран.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
